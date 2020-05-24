Евролига обсудила с капитанами команд варианты возобновления сезона

Руководство Евролиги представило разработанные сценарии окончания сезона капитанам команд. Руководство турнира примет окончательное решение возможности возобновления сезона на совете организации 25 мая, сообщает Sportnado.

Пока большинство клубов и игроков высказались против возобновления сезона.

Евролига была прервана после 28 матчей регулярного чемпионата из 34.