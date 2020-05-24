Евролига обсудила с капитанами команд варианты возобновления сезона
14:01
Руководство Евролиги представило разработанные сценарии окончания сезона капитанам команд. Руководство турнира примет окончательное решение возможности возобновления сезона на совете организации 25 мая, сообщает Sportnado.
Пока большинство клубов и игроков высказались против возобновления сезона.
Евролига была прервана после 28 матчей регулярного чемпионата из 34.
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