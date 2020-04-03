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Евролига может изменить формат турнира для завершения сезона-2019/20

13:39
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Руководство Евролиги рассматривает четыре варианта окончания сезона-2019/20. Для этого, возможно, придется изменить формат еврокубка, сообщает Marca.

12 марта руководство Евролиги приостановило матчи в качестве меры предосторожности на фоне распространения коронавируса. В регулярном чемпионате Евролиги осталось провести шесть туров, всего команды могут сыграть не более 78 матчей (54 матча в регулярном чемпионате, 20 — в четвертьфинале в том случае, если в каждой серии до трех понадобятся пять игр и четыре встречи в «Финале четырех»).

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 016 330 людей. Умерших — 53 238, выздоровевших — 213 132. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

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