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Эндрю Альбиси: «Я так счастлив принести победу «Зениту»

01:54
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Защитник «Зенита» Эндрю Альбиси после победы над «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата Евролиги признался, что рад стать автором победного броска.

— Игра была очень напряженной, но мы не прекращали бороться, — цитирует пресс-служба клуба Альбиси. — Мы знаем, что «Фенербахче» — очень хорошая команда, но мы держались на протяжении всего матча и в концовке сделали свою работу. Мы неплохо играли в обороне, они сделали «большой» бросок, но потом Густаво увидел меня открытым, отдал мяч и я попал. Я так счастлив принести эту победу, потому что это добавит нам уверенности в дальнейших встречах.

Дополнительная информация

https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2019/12/19/zenit-uvozit-iz-stambula-tyazheleyshuyu-pobedu-nad-fenerbakhche/

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