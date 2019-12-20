Эндрю Альбиси: «Я так счастлив принести победу «Зениту»

Защитник «Зенита» Эндрю Альбиси после победы над «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата Евролиги признался, что рад стать автором победного броска.

— Игра была очень напряженной, но мы не прекращали бороться, — цитирует пресс-служба клуба Альбиси. — Мы знаем, что «Фенербахче» — очень хорошая команда, но мы держались на протяжении всего матча и в концовке сделали свою работу. Мы неплохо играли в обороне, они сделали «большой» бросок, но потом Густаво увидел меня открытым, отдал мяч и я попал. Я так счастлив принести эту победу, потому что это добавит нам уверенности в дальнейших встречах.