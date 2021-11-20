Джордан Лойд объяснил победную серию «Зенита» в Евролиге
Защитник «Зенита» Джордан Лойд прокомментировал пятую подряд победу своего клуба в Евролиге. В субботу петербургский клуб на своем паркете обыграл «Милан» (74:70).
«Пять побед подряд — это здорово, мы набрали хороший игровой ритм, уверены в себе, — отметил «СЭ» Джордан Лойд. — При этом все понимают, что это только начало регулярного сезона. Впереди нас ждет долгий путь, чтобы сохранить место в топ-8. Каждая игра в Евролиге — это своеобразный финал. Просто никогда не бывает. Если говорить про матч с «Миланом», то мы были сконцентрированы все 40 минут. Верили в свой успех, показали великолепную защиту в заключительной четверти.
В следующем туре подопечные Хавьера Паскуаля сыграют с «Панатинаикосом».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю