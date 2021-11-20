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Джордан Лойд объяснил победную серию «Зенита» в Евролиге

10:25
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Защитник «Зенита» Джордан Лойд прокомментировал пятую подряд победу своего клуба в Евролиге. В субботу петербургский клуб на своем паркете обыграл «Милан» (74:70).

«Пять побед подряд — это здорово, мы набрали хороший игровой ритм, уверены в себе, — отметил «СЭ» Джордан Лойд. — При этом все понимают, что это только начало регулярного сезона. Впереди нас ждет долгий путь, чтобы сохранить место в топ-8. Каждая игра в Евролиге — это своеобразный финал. Просто никогда не бывает. Если говорить про матч с «Миланом», то мы были сконцентрированы все 40 минут. Верили в свой успех, показали великолепную защиту в заключительной четверти.

В следующем туре подопечные Хавьера Паскуаля сыграют с «Панатинаикосом».

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Тимур Ганеев все материалы автора
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