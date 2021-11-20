Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Женщины
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

Защитник УНИКСа Браун признан MVP 11-го тура Евролиги

15:32
Теги:

Защитник УНИКСа Лоренцо Браун стал MVP 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщается на официальном сайте турнира.

В матче с «Альбой» (85:71) американец набрал 21 очко, сделал 5 подборов и 9 передач при рейтинге эффективности 31 балл.

31-летний Браун повторил карьерный рекорд по передачам и впервые за время выступления в Евролиге был признан самым ценным игроком тура.

В пятерку лучших игроков тура также вошли разыгрывающий «Олимпиакоса» Костас Слукас (29 баллов), форвард УНИКСа Марио Хезонья (28 баллов), разыгрывающий «Реала» Николас Лапровиттола (28 баллов) и центровой «Олимпиакоса» Мустафа Фалль (27 баллов).

Казанский УНИКС занимает седьмое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги. Команда одержала шесть побед в 11 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.euroleague.net/news/i/bxyc9jcwfohg9p43/round-11-mvp-lorenzo-brown-unics-kazan

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Американская пара разбилась во время проката в Варшаве: в Польше прервали турнир по фигурному катанию
Один человек погиб в результате массового ДТП на Кутузовском проспекте
0