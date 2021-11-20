Защитник УНИКСа Браун признан MVP 11-го тура Евролиги
Защитник УНИКСа Лоренцо Браун стал MVP 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщается на официальном сайте турнира.
В матче с «Альбой» (85:71) американец набрал 21 очко, сделал 5 подборов и 9 передач при рейтинге эффективности 31 балл.
31-летний Браун повторил карьерный рекорд по передачам и впервые за время выступления в Евролиге был признан самым ценным игроком тура.
В пятерку лучших игроков тура также вошли разыгрывающий «Олимпиакоса» Костас Слукас (29 баллов), форвард УНИКСа Марио Хезонья (28 баллов), разыгрывающий «Реала» Николас Лапровиттола (28 баллов) и центровой «Олимпиакоса» Мустафа Фалль (27 баллов).
Казанский УНИКС занимает седьмое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги. Команда одержала шесть побед в 11 матчах.
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Дополнительная информация:
https://www.euroleague.net/news/i/bxyc9jcwfohg9p43/round-11-mvp-lorenzo-brown-unics-kazan
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