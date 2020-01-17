Димитрис Итудис: «Реальной угрозы проиграть не было, но мне не понравилось, то, что я увидел»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итог встречи регулярного чемпионата Евролиги против «Басконии» (94:90).

— Прежде всего, поздравляю команду с победой. Две виктории на двойной неделе на этой стадии сезона очень важны, — приводит слова тренера официальный сайт ЦСКА. — Как мы и ожидали, соперники сыграли традиционно мотивированно. При новом тренере команда показывает агрессивный баскетбол.

До перерыва у нас было много возможностей в нападении, потому в паузе мы говорили о необходимости наладить защиту. И третью четверть мы провели на высоком уровне. Наша оборона напоминала встречу с «Реалом». Мы хорошо давили, цеплялись за мячи, подобрали правильные сочетания по опеке соперников. Таким образом из практически равной игры мы ушли на «+19». После чего остановились, а ведь на это мы не имеем права. Под словом «остановились» я подразумеваю, что мы утратили собранность, агрессивность, выбирали плохие броски, стали полагаться на завоеванное преимущество. Соперник совершил рывок, и, хотя реальной угрозы проиграть не было, мне не понравилось, то, что я увидел.

В последней четверти мы пропустили 32 очка, проиграли 13 очков. Еще раз, поздравления с победой, мы укрепились в зоне плей-офф, находимся на месте, которое дает преимущество домашней площадки. При этом впереди долгая дорога, а команды находятся очень близко. Если посмотреть на первую, вторую, третью части таблицы, между ними две-три-четыре победы...