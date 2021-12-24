Димитрис Итудис о поражении ЦСКА от «Реала»: «Дело не в стратегии, а в желании»
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение от «Реала» (65:71) в матче Евролиги.
«Очевидно, поздравляю «Реал», - цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА. - С таким количеством проблем они дали настоящий бой. И это неписаное правило во всех видах спорта, во всем в жизни: если выходишь бороться, веришь в свою цель… И они это доказали...
К сожалению, у нас получился очень плохой старт, мы придали соперникам весь необходимый импульс. Мы сыграли сильнее во второй четверти, перехватили инициативу, но этого оказалось недостаточно. Мы не попадали в цель, теряли мячи, хоть и доминировали на щитах. Что сказать о стратегии? Дело не в стратегии. Дело не в крестиках и ноликах, а в желании».
29 декабря ЦСКА встретится с «Олимпиакосом», а «Реал» сыграет с «Фенербахче».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/Wounded%20beast%20is%20dangerous.%20Everyone%20knows%2C%20doesn%27t%20always%20helps/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю