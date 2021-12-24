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Димитрис Итудис о поражении ЦСКА от «Реала»: «Дело не в стратегии, а в желании»

01:27
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение от «Реала» (65:71) в матче Евролиги.

«Очевидно, поздравляю «Реал», - цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА. - С таким количеством проблем они дали настоящий бой. И это неписаное правило во всех видах спорта, во всем в жизни: если выходишь бороться, веришь в свою цель… И они это доказали...

К сожалению, у нас получился очень плохой старт, мы придали соперникам весь необходимый импульс. Мы сыграли сильнее во второй четверти, перехватили инициативу, но этого оказалось недостаточно. Мы не попадали в цель, теряли мячи, хоть и доминировали на щитах. Что сказать о стратегии? Дело не в стратегии. Дело не в крестиках и ноликах, а в желании».

29 декабря ЦСКА встретится с «Олимпиакосом», а «Реал» сыграет с «Фенербахче».

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/Wounded%20beast%20is%20dangerous.%20Everyone%20knows%2C%20doesn%27t%20always%20helps/

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Евгений Петров все материалы автора
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