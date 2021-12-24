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Защитник «Басконии» Болдуин стал лучшим игроком 17-го тура Евролиги

15:16
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Защитник «Басконии» Уэйд Болдуин признан самым ценным игроком 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2021/22.

В матче с «Баварией» (81:76) Болдуин набрал 30 очков, а также сделал 6 подборов, 3 ассиста и 2 перехвата.

В следующем туре Евролиги «Баскония» сыграет с «Барселоной». Команда занимает 16-е место в турнирной таблице с 6 победами и 11 поражениями.

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Иван Торопцев все материалы автора
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