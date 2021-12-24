Защитник «Басконии» Болдуин стал лучшим игроком 17-го тура Евролиги
Защитник «Басконии» Уэйд Болдуин признан самым ценным игроком 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2021/22.
В матче с «Баварией» (81:76) Болдуин набрал 30 очков, а также сделал 6 подборов, 3 ассиста и 2 перехвата.
Check out his best plays ?— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 24, 2021
'MVP of the Round' I #EveryGameMatters pic.twitter.com/Kz3UrCLm9B
В следующем туре Евролиги «Баскония» сыграет с «Барселоной». Команда занимает 16-е место в турнирной таблице с 6 победами и 11 поражениями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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