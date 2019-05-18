00:30 | Баскетбол — Евролига

ЦСКА в 14-й раз вышел в финал Евролиги

1
Обсудить

ЦСКА выиграл у "Реала" и в 14-й раз в истории вышел в финал Евролиги. Армейцы занимают третье место по числу участий в решающей встрече, уступая только "Реалу" (18) и "Маккаби"​ (15). При это по количеству трофеев москвичи – вторые в истории, больше побед лишь у поверженного в пятницу "Реала". (Кирилл Бурдаков)

Лидеры по числу побед в Евролиге

Команда

Финалы

Победы

Реал

18

10

Маккаби Т-А

15

6

ЦСКА

14

7

Варезе

10

5

Олимпиакос

8

3

Панатинаикос

7

6

Барселона

7

2
1
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ