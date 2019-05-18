ЦСКА в 14-й раз вышел в финал Евролиги

ЦСКА выиграл у "Реала" и в 14-й раз в истории вышел в финал Евролиги. Армейцы занимают третье место по числу участий в решающей встрече, уступая только "Реалу" (18) и "Маккаби" (15). При это по количеству трофеев москвичи – вторые в истории, больше побед лишь у поверженного в пятницу "Реала". (Кирилл Бурдаков)
Лидеры по числу побед в Евролиге
|
Команда
|
Финалы
|
Победы
|
Реал
|
18
|
10
|
Маккаби Т-А
|
15
|
6
|
ЦСКА
|
14
|
7
|
Варезе
|
10
|
5
|
Олимпиакос
|
8
|
3
|
Панатинаикос
|
7
|
6
|
Барселона
|
7
|
2
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