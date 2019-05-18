ЦСКА в 14-й раз вышел в финал Евролиги

ЦСКА выиграл у "Реала" и в 14-й раз в истории вышел в финал Евролиги. Армейцы занимают третье место по числу участий в решающей встрече, уступая только "Реалу" (18) и "Маккаби"​ (15). При это по количеству трофеев москвичи – вторые в истории, больше побед лишь у поверженного в пятницу "Реала". (Кирилл Бурдаков)

Лидеры по числу побед в Евролиге