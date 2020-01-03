ЦСКА уступил «Панатинаикосу» в овертайме. Калатес сделал 17 передач

В матче регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА принимал «Панатинаикос». Гости одержали победу в овертайме со счетмо 106:102.

Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Майк Джеймс, который набрал 30 очков. У греков выделялся разыгрывающий Ник Калатес, который набрал 22 очка и сделал 17 передач.

Баскетбол

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Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) — «Панатинаикос» (Греция) — 102:106 ОТ (22:17, 23:32, 24:20, 20:20, 13:17)