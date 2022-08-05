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Сегодня, 13:26

Источник: ЦСКА подал в суд на Евролигу из-за пропуска сезона-2022/23

Руслан Минаев
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ЦСКА подал в суд на Евролигу из-за пропуска сезона-2022/23, сообщает греческое издание Gazzetta.

По данным источника, ответ будет известен через несколько дней.

16 июня руководство Евролиги представило список команд на сезон-2022/23, в котором не оказалось ни одного российской клуба, в том числе ЦСКА, который имеет долгосрочную лицензию на выступление в турнире. Московский клуб входит в совет акционеров Евролиги и даже в случае отстранения от соревнований все равно останется в правлении.

В сезоне-2021/22 в Евролиге выступали ЦСКА, «Зенит» и УНИКС. Команды были исключены в марте и не смогли доиграть еврокубковый сезон.

Источник: https://www.gazzetta.gr/basketball/2139958/tsska-katethese-asfalistika-metra-kata-tis-euroleague
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