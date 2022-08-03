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Сегодня, 02:57

Пэттон продолжит карьеру во Францию

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Шоле» объявил о подписании центрового Джастина Пэттона. 25-летний американец заключил с французским клубом договор на один сезон.

Пэттон был выбран по общим 16-м номером на драфте НБА в 2017 году. Однако за четыре сезона в лиге он провел всего 22 матча, выступая за «Миннесоту», «Филадельфию» и «Оклахому».

В прошлом сезона Пэттон сыграл 26 матчей за «Хапоэль» в чемпионате страны, набирая в среднем по 11,4 очка, 5,7 подбора и 1,6 блок-шота. В еврокубке он принял участие в 6 встречах, набирая в среднем по 14,3 очка, 5,7 подбора и 1,3 передачи.

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