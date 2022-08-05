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Едешко считает бессмысленными попытки ЦСКА оспорить отстранение от Евролиги

Алексей Еремин
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Олимпийский чемпион 1972 года Иван Едешко считает бессмысленными попытки ЦСКА оспорить отстранение от Евролиги.

«Я считаю, в этом нет никакого смысла. Уверен, что решения будут такими же, как и в других видах спорта», — цитирует ТАСС Едешко.

16 июня руководство Евролиги представило список команд на сезон-2022/23, в котором не оказалось ни одного российской клуба, в том числе ЦСКА, который имеет долгосрочную лицензию на выступление в турнире. Московский клуб входит в совет акционеров Евролиги и даже в случае отстранения от соревнований все равно останется в правлении.

В сезоне-2021/22 в Евролиге выступали ЦСКА, «Зенит» и УНИКС. Команды были исключены в марте и не смогли доиграть еврокубковый сезон.

Источник: https://tass.ru/sport/15405643
БК ЦСКА
Иван Едешко
Евролига
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