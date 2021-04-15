ЦСКА и еще шесть команд Евролиги требуют отставки Бертомеу

ЦСКА и еще шесть команд Евролиги хотят отставки президента Евролиги Жорди Бертомеу, сообщает SDNA.

Издание опубликовало текст заявления, которое было направлено руководству лиги. ЦСКА, «Жальгирис», «Анадолу Эфес», «Милан», «Маккаби», «Олимпиакос» и «Панатинаикос» не хотят, чтобы Бертомеу имел автоматическое право на продление своих полномочий каждый год.

«Дорогой Жорди. Этим письмом мы хотели бы сообщить вам, что не даем нашего согласия на автоматическое продление ваших полномочий каждый год», – говорится в заявлении.

Все семь клубов имеют возможность отправить Бертомеу в отставку. Президент Евролиги должен будет уговорить хотя бы два клуба не голосовать против него, чтобы сохранить свой пост. Он планирует провести встречу с клубами-акционерами Евролиги 26 апреля.