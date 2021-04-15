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В «Фенербахче» вспышка коронавируса накануне четвертьфинальной серии Евролиги против ЦСКА

21:38
Игроки «Фенербахче» после матча с «Реалом» в Евролиге. Фото Twitter
Игроки «Фенербахче» после матча с «Реалом» в Евролиге. Фото Twitter
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В составе «Фенербахче» вспышка коронавируса накануне четвертьфинальной серии Евролиги против ЦСКА, сообщает Ajansspor 15 апреля.

По данным источника, в клубе уже зафиксировано семь случаев заражения, имена больных не сообщаются. Известно лишь то, что заболевшие чувствуют себя хорошо и отправились на самоизоляцию.

Первый матч 1/4 финала Евролиги состоится в Москве в среду, 21 апреля. Начало — в 20.00 (мск). Следующая игра пройдет через два дня в это же время. Затем серия переедет в Стамбул. Третий матч соперники сыграют в среду, 28 апреля в 20.45 (мск). В случае надобности через два дня в Турции команды проведут четвертую игру. Если счет в противостоянии будет 2-2, то пятая встреча состоится во вторник, 4 мая в Москве в 20.00.

Четвертьфинальная серия Евролиги длится до трех побед одной из команд. Армейский клуб — действующий победитель Евролиги. Прошлый сезон турнира был не доигран из-за пандемиии коронавируса в мире.

В регулярном сезоне-2020/21 ЦСКА занял второе место, «Фенербахче» — седьмое.

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