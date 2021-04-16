«Валенсия» хочет пригласить Паскуаля на пост главного тренера

Баскетбольный клуб «Валенсия» хочет пригласить на пост главного тренера Хавьера Паскуаля, сообщает SDNA.

По данным источника, испанский клуб готов предложить специалисту, который возглавляет петербургский «Зенит», контракт на 2 года.

«Зенит» в свою очередь хочет продлить соглашение с испанцем и уже сделал ему предложение — контракт на три сезона. Под его руководством команда впервые вышла в плей-офф Евролиги. «Валенсия» заняла 9-е место.

Ожидается, что «Валенсия» расстанется с главным тренером Жауме Понсарнау после завершения сезона.