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«Валенсия» хочет пригласить Паскуаля на пост главного тренера

13:18
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Баскетбольный клуб «Валенсия» хочет пригласить на пост главного тренера Хавьера Паскуаля, сообщает SDNA.

По данным источника, испанский клуб готов предложить специалисту, который возглавляет петербургский «Зенит», контракт на 2 года.

«Зенит» в свою очередь хочет продлить соглашение с испанцем и уже сделал ему предложение — контракт на три сезона. Под его руководством команда впервые вышла в плей-офф Евролиги. «Валенсия» заняла 9-е место.

Ожидается, что «Валенсия» расстанется с главным тренером Жауме Понсарнау после завершения сезона.

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