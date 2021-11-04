ЦСКА проиграл «Фенербахче» в матче Евролиги
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги ЦСКА уступил «Фенербахче» (82:91).
В составе хозяев самым результативным стал Уилл Клайберн (26 очков). У гостей лучшим снайпером стал Ян Веселы — 17 очков.
В параллельной игре «Црвена Звезда» разгромила «Панатинаикос» (81:48).
ЦСКА занимает девятое место в турнирной таблице. «Фенербахче» на 13-й позиции.
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Россия) — «Фенербахче» (Турция) — 82:91 (21:25, 23:24, 18:20, 20:22)
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Панатинаикос» (Греция) — 81:48 (21:8, 18:18, 18:10, 24:12)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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