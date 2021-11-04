Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Женщины
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

ЦСКА проиграл «Фенербахче» в матче Евролиги

21:56
ЦСКА проиграл «Фенербахче» в матче Евролиги. Фото БК «Фенербахче»
ЦСКА проиграл «Фенербахче» в матче Евролиги. Фото БК «Фенербахче»
Теги:

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги ЦСКА уступил «Фенербахче» (82:91).

В составе хозяев самым результативным стал Уилл Клайберн (26 очков). У гостей лучшим снайпером стал Ян Веселы — 17 очков.

В параллельной игре «Црвена Звезда» разгромила «Панатинаикос» (81:48).

ЦСКА занимает девятое место в турнирной таблице. «Фенербахче» на 13-й позиции.

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) — «Фенербахче» (Турция) — 82:91 (21:25, 23:24, 18:20, 20:22)

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Панатинаикос» (Греция) — 81:48 (21:8, 18:18, 18:10, 24:12)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Последний приезд «Спартака» в Англию — боль: получили крупнейшее поражение в истории, Ловрен даже не запомнил счет
С народом и в единстве: Путин посетил Севастополь и встретился с Лукашенко
20
21