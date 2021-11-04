В «Зените» оценили уход Бертомеу с поста руководителя Евролиги

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный отметил, что представители петербургского клуба не голосовали за отставку генерального директора Евролиги Жорди Бертомеу.

«Зенит» не входит в число акционеров и постоянных участников Евролиги, — рассказал в интервью «СЭ» Церковный. — Поэтому мы далеки от внутренней кухни этой организации, и я не вправе высказывать свое мнение и давать какие-то рекомендации. Наше сотрудничество с Бартомеу в качестве генерального директора Евролиги на протяжении всего времени было исключительно плодотворным, и мы благодарны Жорди за помощь в нашем развитии как участника Евролиги».

Основной претензией акционеров и клубов к Бертомеу стали финансовые проблемы и распределение доходов турнира. При новом менеджменте испанскому функционеру могут предложить позицию консультанта.