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В «Зените» оценили уход Бертомеу с поста руководителя Евролиги

20:22
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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный отметил, что представители петербургского клуба не голосовали за отставку генерального директора Евролиги Жорди Бертомеу.

 
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«Зенит» не входит в число акционеров и постоянных участников Евролиги, — рассказал в интервью «СЭ» Церковный. — Поэтому мы далеки от внутренней кухни этой организации, и я не вправе высказывать свое мнение и давать какие-то рекомендации. Наше сотрудничество с Бартомеу в качестве генерального директора Евролиги на протяжении всего времени было исключительно плодотворным, и мы благодарны Жорди за помощь в нашем развитии как участника Евролиги».

Основной претензией акционеров и клубов к Бертомеу стали финансовые проблемы и распределение доходов турнира. При новом менеджменте испанскому функционеру могут предложить позицию консультанта.

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Тимур Ганеев все материалы автора
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