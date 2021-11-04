В «Зените» оценили уход Бертомеу с поста руководителя Евролиги
Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный отметил, что представители петербургского клуба не голосовали за отставку генерального директора Евролиги Жорди Бертомеу.
«Зенит» не входит в число акционеров и постоянных участников Евролиги, — рассказал в интервью «СЭ» Церковный. — Поэтому мы далеки от внутренней кухни этой организации, и я не вправе высказывать свое мнение и давать какие-то рекомендации. Наше сотрудничество с Бартомеу в качестве генерального директора Евролиги на протяжении всего времени было исключительно плодотворным, и мы благодарны Жорди за помощь в нашем развитии как участника Евролиги».
Основной претензией акционеров и клубов к Бертомеу стали финансовые проблемы и распределение доходов турнира. При новом менеджменте испанскому функционеру могут предложить позицию консультанта.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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