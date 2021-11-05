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АСВЕЛ обыграл УНИКС, «Барселона» проиграла «Милану»

01:14

АСВЕЛ переиграл УНИКС в матче регулярного чемпионата Евролиги — 85:82.

Евролига

Регулярный чемпионат

АСВЕЛ (Франция) — УНИКС (Россия) — 85:82 (21:24, 18:12, 26:21, 20:25)

«Милан» (Италия) — «Барселона» (Испания) — 75:70 (28:21, 14:13, 19:15, 14:21)

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Евгений Козинов все материалы автора
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