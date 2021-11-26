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УНИКС в гостях переиграл «Црвену Звезду» и одержал четвертую победу подряд в Евролиге

22:51
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УНИКС в гостях победил «Црвену Звезду» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Российский клуб одержал победу над сербами со счетом 98:78.

Самым результативным игроком матча стал форвард УНИКСа Джон Браун, набравший 18 очков.

Казанцы выиграли уже четвертую встречу подряд.

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Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Црвена Звезда» (Сербия) — УНИКС (Россия) — 78:98 (16:26, 23:21, 18:29, 21:22)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора
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