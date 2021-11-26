УНИКС в гостях переиграл «Црвену Звезду» и одержал четвертую победу подряд в Евролиге
УНИКС в гостях победил «Црвену Звезду» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Российский клуб одержал победу над сербами со счетом 98:78.
Самым результативным игроком матча стал форвард УНИКСа Джон Браун, набравший 18 очков.
Казанцы выиграли уже четвертую встречу подряд.
Баскетбол
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Црвена Звезда» (Сербия) — УНИКС (Россия) — 78:98 (16:26, 23:21, 18:29, 21:22)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2021-2022/
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