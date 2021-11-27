«Барселона» обыграла «Жальгирис», «Милан» проиграл «Олимпиакосу»
«Барселона» переиграла «Жальгирис» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 96:73. В других встречах «Монако» потерпел поражение от АСВЕЛ (84:85), «Милан» проиграл «Олимпиакосу» (72:93).
Евролига
Мужчины
Регулярный чемпионат
«Монако» (Франция) — АСВЕЛ (Франция) — 84:85 (21:22, 19:26, 22:14, 22:23)
М: Ли (20), Джеймс (18), Диалло (15), Холл (12).
А: Ховард (23 + 10 подборов), Каюди (15), Гист (13).
«Милан» (Италия) — «Олимпиакос» (Греция) — 72:93 (25:30, 20:30, 12:12, 15:21)
М: Шилдс (26), Датоме (12), Дилэйни (8), Родригес (8.
О: Ларендзакис (18), Дорси (14), Везенков (12).
«Барселона» (Испания) — «Жальгирис» (Литва) — 96:73 (24:17, 28:21, 23:20, 21:15)
Б: Йокубайтис (15), Ориола (13), Хэйс (12), Миротич (11).
Ж: Т. Уэбстер (13), Блажевич (10), Калниетис (9), З. Драгич (9), Кавано (9).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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