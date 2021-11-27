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«Барселона» обыграла «Жальгирис», «Милан» проиграл «Олимпиакосу»

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«Барселона» переиграла «Жальгирис» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 96:73. В других встречах «Монако» потерпел поражение от АСВЕЛ (84:85), «Милан» проиграл «Олимпиакосу» (72:93).

Евролига

Мужчины

Регулярный чемпионат

«Монако» (Франция) — АСВЕЛ (Франция) — 84:85 (21:22, 19:26, 22:14, 22:23)

М: Ли (20), Джеймс (18), Диалло (15), Холл (12).

А: Ховард (23 + 10 подборов), Каюди (15), Гист (13).

«Милан» (Италия) — «Олимпиакос» (Греция) — 72:93 (25:30, 20:30, 12:12, 15:21)

М: Шилдс (26), Датоме (12), Дилэйни (8), Родригес (8.

О: Ларендзакис (18), Дорси (14), Везенков (12).

«Барселона» (Испания) — «Жальгирис» (Литва) — 96:73 (24:17, 28:21, 23:20, 21:15)

Б: Йокубайтис (15), Ориола (13), Хэйс (12), Миротич (11).

Ж: Т. Уэбстер (13), Блажевич (10), Калниетис (9), З. Драгич (9), Кавано (9).

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Евгений Козинов все материалы автора
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