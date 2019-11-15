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«Црвена Звезда» потерпела очередное поражение Евролиге

15 ноября 2019, 23:15
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В рамках группового этапа Евролиги «Црвена Звезда» принимала «Виллербан». Сербский клуб уступил со счетом 72:74.

«Црвена» выиграла только два матча из восьми, еще две встречи проиграв в овертайме.

Баскетбол

Евролига

Регулярный чемпионат

«Црвена Звезда» (Сербия) — АСВЕЛ (Франция) — 72:74 ОТ (16:14, 20:18, 18:15, 11:18, 7:9)

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2019-2020/

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