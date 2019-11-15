«Црвена Звезда» потерпела очередное поражение Евролиге

В рамках группового этапа Евролиги «Црвена Звезда» принимала «Виллербан». Сербский клуб уступил со счетом 72:74.

«Црвена» выиграла только два матча из восьми, еще две встречи проиграв в овертайме.

Баскетбол

Евролига

Регулярный чемпионат

«Црвена Звезда» (Сербия) — АСВЕЛ (Франция) — 72:74 ОТ (16:14, 20:18, 18:15, 11:18, 7:9)