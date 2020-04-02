Чемпионат Испании приостановлен на неопределенный срок из-за коронавируса

В ходе специальной видеоконференции с участием всех 18 команд чемпионата Испании было решено приостановить сезон на неопределенный срок из-за коронавируса, сообщает Eurohoops.

Ранее испанская лига ACB была приостановлена до 24 апреля. Клубы будут следить за текущей ситуацией в стране и в ближайшие недели определятся с окончательным решением по доигровке сезона.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

У 110 тыс жителей Испании был обнаружен COVID-19. Число жертв превысило 10 тыс человек.