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Боломбой ждет сложного матча против «Альбы» в Евролиге

08:59
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Центровой ЦСКА Джоэл Боломбой в интервью клубной пресс-службе признался, что армейцев ждет тяжелый матч регулярного сезона Евролиги против «Альбы».

«Предстоит сложный матч, мы будем к этому готовы. С учетом последних пары матчей соперники будут играть жестко, бороться. Каждая секунда будет дракой. Мы тренировались, готовились к этому», — заявил российский баскетболист.

ЦСКА на данный момент занимает второе место в Евролиге, отставая на одну победу от «Барселоны». Немецкая команда расположилась на 14-м месте.

Матч «Альба» — ЦСКА начнется в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/20210126-alba-cska-preview/

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