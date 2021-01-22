Бертомеу: «Возможно финал четырех Евролиги пройдет со зрителями»

Президент евролиги Жорди Бартомеу высказался о возможном проведении финала четырех Евролиги со зрителями.

— Пока рано об этом говорит, надо подождать. Мы не знаем, будут ли зрители, потому что в Германии, но загадывать не стоит. Верю, что в мае у нас будут зрители. Возможно 50 или 30 процентов, никто этого не знает, — приводит EFE слова Бертомеу.

Финал четырех Евролиги пройдет в Кельне с 28 по 30 мая, где он должен был состояться еще в 2020 году. Розыгрыш Евролиги 2019/2020 не был доигран из-за распространения коронавирусной инфекции.