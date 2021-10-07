Бэрон заявил, что гордится своей командой после выездной победы над «Жальгирисом»
Защитник «Зенита» Билли Бэрон прокомментировал успех сине-бело-голубых в Каунасе, где в рамках второго тура регулярного сезона Евролиги они обыграли «Жальгирис» (70:64).
— У «Жальгириса» особенная арена, без сомнения одна из лучших в Европе, — сказал «СЭ» Бэрон. — Я играл в чемпионате Литвы и знаю, как люди здесь любят баскетбол. Поэтому приехать сюда и одержать победу — дорогого стоит. Для наших болельщиков, для команды в целом. Горжусь нашим коллективом. К тому же мы выиграли второй выездной матч в новом сезоне Евролиги. Это хороший задел. Конечно, в нашей игре были ошибки, мы должны продолжать совершенствоваться. Впереди матч с ЦСКА, к которому надо очень серьезно подготовиться.
В матче с «Жальгирисом» Бэрон набрал 11 очков, став вторым по результативности в своей команде.
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