«Зенит» на выезде обыграл «Басконию» в матче Евролиги

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Зенит» победил «Басконию» (90:82).

В составе победителей самым результативным стал Билли Бэрон — 24 очка. 23 очка набрал Джордан Лойд, 16 — Джордан Мики. У хозяев 16 очков набрал Уэйд Болдуин, 15 — Стивен Эноч.

«Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице. «Баскония» на 15-й позиции.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Баскония» (Испания) — «Зенит» (Россия) — 82:90 (24:22, 26:22, 14:18,18:28)