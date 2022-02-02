«Барселона» обыграла «Баварию»

«Барселона» переиграла «Баварию» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 71:66. Каталонцы одержали вторую победу кряду, прервав трехматчевую серию побед мюнхенцев.

«Барселона» идет на втором месте в турнирной таблице, а «Бавария» — на 9-м.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Барселона» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 71:66 (9:9, 19:20, 17:12, 26:25)

Бар: Курич (20), Миротич (13), Экзам (9), Калатес (8), Дэвис (8).

Бав: Лучич (16), Ярамаз (15), Уайлер-Бэбб (9), Томас (9).