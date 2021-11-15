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«Баскония» отправила в отставку главного тренера

14:52
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«Баскония» уволила Душко Ивановича с поста главного тренера, сообщает сайт испанского клуба.

Баски неважно начали сезон, стартовав 3-6 в Евролиге (14 место) и 4-6 в чемпионате Испании (11 место).

На его месте в клубе хотят видеть Невена Спахию. Хорватский тренер в 2008 году выигрывает лигу ACB вместе с «Басконией», а сейчас возглавляет китайскую команду «Шанхай Шаркс».

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Иван Шитик все материалы автора
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