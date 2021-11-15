«Баскония» объявила имя нового главного тренера

Невен Спахия вернулся в Испанию и стал главным тренером «Басконии», сообщает сайт клуба.

На этом посту он сменил Душана Ивановича, который был отправлен в отставку 15 ноября.

Спахия ранее уже тренировал «Басконию» и приводил клуб из Витории к победе в испанском чемпионате в 2008 году.

«Баскония» стартовала с результатом 3-6 в Евролиге, а в испанской лиге имеет показатель 4-6.