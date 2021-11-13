Форвард «Барселоны» Миротич признан лучшим игроком 9-го тура Евролиги
Форвард «Барселоны» Никола Миротич признан лучшим игроком 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
В матче с «Басконией» (93:67) испанец набрал 25 очков, а также сделал 8 подборов, отдал 3 ассиста и выполнил 1 перехват, реализовав 8 из 8 бросков с игры.
The MVP of Round 9...@NikolaMirotic33 is unplayable in this form!#EveryGameMatters pic.twitter.com/xy4Ne9nfu4— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 13, 2021
«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Евролиги с 7 победами (2 в овертайме) и 2 поражениями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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