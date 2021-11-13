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Форвард «Барселоны» Миротич признан лучшим игроком 9-го тура Евролиги

15:16
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Форвард «Барселоны» Никола Миротич признан лучшим игроком 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

В матче с «Басконией» (93:67) испанец набрал 25 очков, а также сделал 8 подборов, отдал 3 ассиста и выполнил 1 перехват, реализовав 8 из 8 бросков с игры.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Евролиги с 7 победами (2 в овертайме) и 2 поражениями.

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Иван Торопцев все материалы автора
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