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«Зенит» проиграл «Барселоне» и не смог попасть в «Финал четырех» Евролиги

4 мая 2021, 23:53
4 мая. «Барселона» — «Зенит» — 79:53. Фото БК «Барселона».
4 мая. «Барселона» — «Зенит» — 79:53. Фото БК «Барселона».
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«Зенит» проиграл решающий матч плей-офф Евролиги «Барселоне» со счетом 53:79. Российский клуб не смог попасть в «Финал четырех».

Самым результативным игроком с 15 очками стал защитник «Барселоны» Кори Хиггинс.

Баскетбол

Евролига

1/4 финала

«Барселона» (Испания) — «Зенит» (Россия) — 79:53 (23:14, 20:16, 14:9, 22:14)

4 мая.

Счет в серии: 3-2.

«Милан» (Италия) — «Бавария» (Германия) — 92:89 (24:22, 26:18, 22:18, 20:31)

4 мая.

Счет в серии: 3-2.

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