«Зенит» проиграл «Барселоне» и не смог попасть в «Финал четырех» Евролиги
4 мая 2021, 23:53
«Зенит» проиграл решающий матч плей-офф Евролиги «Барселоне» со счетом 53:79. Российский клуб не смог попасть в «Финал четырех».
Самым результативным игроком с 15 очками стал защитник «Барселоны» Кори Хиггинс.
Баскетбол
Евролига
1/4 финала
«Барселона» (Испания) — «Зенит» (Россия) — 79:53 (23:14, 20:16, 14:9, 22:14)
4 мая.
Счет в серии: 3-2.
«Милан» (Италия) — «Бавария» (Германия) — 92:89 (24:22, 26:18, 22:18, 20:31)
4 мая.
Счет в серии: 3-2.
Читайте также
Женщины-одиночницы сменят название во имя гендерного равенства. Как ISU хочет поменять правила фигурного катания?
12
Зачет
vs
19
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю