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«Эфес» победил «Реал» и вышел в «Финал четырех» Евролиги

21:34
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Турецкий «Эфес» пробился в «Финал четырех» Евролиги. В пятом матче серии с «Реалом» «Эфес» одержал победу со счетом 88:83.

Таким образом, стамбульцы закрыли серию со счетом 3-2 и пробились в «Финал четырех», где встретятся с ЦСКА.

Баскетбол

Евролига

1/4 финала

«Эфес» (Турция) — «Реал» (Испания) — 88:83 (18:21, 18:20, 24:16, 28:26)

4 мая.

Счет в серии: 3-2

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