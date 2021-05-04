«Эфес» победил «Реал» и вышел в «Финал четырех» Евролиги
21:34
Турецкий «Эфес» пробился в «Финал четырех» Евролиги. В пятом матче серии с «Реалом» «Эфес» одержал победу со счетом 88:83.
Таким образом, стамбульцы закрыли серию со счетом 3-2 и пробились в «Финал четырех», где встретятся с ЦСКА.
Баскетбол
Евролига
1/4 финала
«Эфес» (Турция) — «Реал» (Испания) — 88:83 (18:21, 18:20, 24:16, 28:26)
4 мая.
Счет в серии: 3-2
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