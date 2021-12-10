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ЦСКА победил «Жальгирис» в Евролиге

22:54
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ЦСКА победил «Жальгирис» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счетом 73:51.

В составе победителей самым результативным игроком стал Никола Милутинов. Он набрал 19 очков. У «Жальгириса» 11 очков набрал Джошуа Небо.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице турнира. «Жальгирис» находится на последней, 18-й позиции.

15 декабря ЦСКА в Москве сыграет с казанским УНИКСОМ.

Баскетбол

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Жальгирис» (Литва) — ЦСКА (Россия) — 51:73 (18:19, 10:11, 11:27, 12:16)

10 декабря.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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