ЦСКА победил «Жальгирис» в Евролиге
ЦСКА победил «Жальгирис» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счетом 73:51.
В составе победителей самым результативным игроком стал Никола Милутинов. Он набрал 19 очков. У «Жальгириса» 11 очков набрал Джошуа Небо.
ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице турнира. «Жальгирис» находится на последней, 18-й позиции.
15 декабря ЦСКА в Москве сыграет с казанским УНИКСОМ.
Баскетбол
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Жальгирис» (Литва) — ЦСКА (Россия) — 51:73 (18:19, 10:11, 11:27, 12:16)
10 декабря.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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