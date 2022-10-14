«Барселона» переиграла «Реал», «Бавария» проиграла «Виртусу»

«Барселона» на своем паркете переиграла «Реал» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 75:73. При этом самым результативным игроком встречи стал форвард мадридцев Габриэль Дек, набравший 21 очко.

В других встречах «Монако» в овертайме выиграл у «Эфес» (95:92 ОТ), «Црвена Звезда» дома проиграла «Панатинаикосу» (75:77), а «Виртус» обыграл «Баварию» (66:63).

В турнирной таблице лидирует «Монако», выигравший два матча из двух. «Альба» идет второй, имея пока одну сыгранную встречу.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Монако» (Франция) — «Эфес» (Турция) — 95:92 ОТ (12:20, 24:15, 22:25, 24:22, 13:10)

М: Джеймс (19), Диалло (15), Мотеюнас (14), Морман (14).

Э: Клайберн (27), Мицич (20), Мбайе (13).

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Панатинаикос» (Греция) — 75:77 (24:18, 14:24, 18:15, 19:20)

Ц: Бентил (18), Мартин (12), Митрович (8).

П: Григонис (17), Гудайтис (12), Понитка (10).

«Барселона» (Испания) — «Реал» (Испания) — 75:73 (24:15, 16:15, 23:22, 12:21)

Б: Шанлы (14), Веселы (13), Саторански (12).

Р: Дек (21), Корнели (12), Хезоня (9).

«Виртус Б» (Италия) — «Бавария» (Германия) — 66:63 (24:16, 10:16, 22:19, 10:12)

В: Лундберг (13), Теодосич (9), Уимс (9).

Б: Уайлер-Бэбб (16), Лучич (15), Ярамаз (7).