Алексей Швед: «Возможно, у «Баварии» был плохой день»

Разыгрывающий защитник «Химок» Алексей Швед после победы над «Баварией» в регулярном чемпионате Евролиги (87:74) отметил, что игра не была легкой.

— Хороший матч. Главное, что выиграли, потому что в предыдущие годы «Баварии» мы всегда уступали, — цитирует пресс-служба клуба Шведа. — Все в команде здорово себя проявили, хорошо защищались, поэтому скажу, что мы рады этой победе. Хорошо сыграв каких-то три-четыре минуты в третьей четверти, мы добились разницы в счете в 20 очков, хотя в первой половине игра была в большей степени равной. Возможно, у «Баварии» был плохой день, хотя все знают, что это хорошая команда. Совсем не думаю, что матч получился легким: обе команды хотели выиграть, и обе сыграли отлично. До следующего матча у нас пять дней, мы немного отдохнем и будем готовиться к «Панатинаикосу», тоже отличной команде, которая всегда играет сильно и жестко".

Евролига: турнирная таблица, расписание и результаты матчей