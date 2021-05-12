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Алексей Швед во второй раз в карьере стал лучшим бомбардиром Евролиги

14:41
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Защитник «Химок» Алексей Швед стал лучшим бомбардиром Евролиги по итогам сезона-2020/21 и получил приз имени Альфонсо Форда, сообщает официальный сайт турнира.

Швед стал лучшим бомбардиром Евролиги во второй раз в карьере. Впервые россиянин получил эту награду по итогам сезона-2017/18.

В сезоне-2020/21 32-летний Швед принял участие в 23 матчах «Химок» в Евролиге, набирая в среднем 19,8 очка за матч. Подмосковная команда завершила регулярный чемпионат на последнем месте с 4 победами и 30 поражениями.

Дополнительная информация:

https://www.euroleague.net/news/i/bii6bsgso46c6e4n/alphonso-ford-top-scorer-trophy-alexey-shved-khimki

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