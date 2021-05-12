Алексей Швед во второй раз в карьере стал лучшим бомбардиром Евролиги
Защитник «Химок» Алексей Швед стал лучшим бомбардиром Евролиги по итогам сезона-2020/21 и получил приз имени Альфонсо Форда, сообщает официальный сайт турнира.
Швед стал лучшим бомбардиром Евролиги во второй раз в карьере. Впервые россиянин получил эту награду по итогам сезона-2017/18.
В сезоне-2020/21 32-летний Швед принял участие в 23 матчах «Химок» в Евролиге, набирая в среднем 19,8 очка за матч. Подмосковная команда завершила регулярный чемпионат на последнем месте с 4 победами и 30 поражениями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.euroleague.net/news/i/bii6bsgso46c6e4n/alphonso-ford-top-scorer-trophy-alexey-shved-khimki
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю