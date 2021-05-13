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Евролига может стать закрытой через 2 года

14:58

Евролига может стать закрытым турниром с сезона-2023/2024. Руководство уже начало работу над реализацией этого проекта, информирует Mundo Deportivo.

По данным издания, все участники турнира будут иметь долгосрочные лицензии на участие, Еврокубок больше не будет давать возможность перехода в Евролигу и может быть отменен. Стать участником турнира можно будет только по приглашению клуба, который окажется в сложном финансовом положении.

В воплощении идеи заинтересованы все 11 клубов-акционеров Евролиги.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/

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