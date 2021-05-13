Евролига может стать закрытой через 2 года
Евролига может стать закрытым турниром с сезона-2023/2024. Руководство уже начало работу над реализацией этого проекта, информирует Mundo Deportivo.
По данным издания, все участники турнира будут иметь долгосрочные лицензии на участие, Еврокубок больше не будет давать возможность перехода в Евролигу и может быть отменен. Стать участником турнира можно будет только по приглашению клуба, который окажется в сложном финансовом положении.
В воплощении идеи заинтересованы все 11 клубов-акционеров Евролиги.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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