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Пять кубинцев и один американец смогут выступать за сборную России по бейсболу

21:47
Федерация бейсбола России. Фото официальный сайт федерации
Федерация бейсбола России. Фото официальный сайт федерации

Шесть иностранных бейсболистов получили российское гражданство, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации бейсбола России Дмитрия Киселева. Среди них — пятеро кубинцев и один американец. В 2019 году на встрече с тогдашним министром спорта РФ кубинец Хуниор Валиенте попросил Минспорт оказать ему поддержку в получении гражданства.

— Пять граждан Кубы — Родригес Теллес Адриан, Валиенте Луис Джуниор, Кастелло Амадор Роди Ясмани, Кастилло Веласкес Давид Алехандро, Солер Инохоса Геидис — и один гражданин США — Виктор Александр Коул Второй — стали гражданами России, — цитирует ТАСС Киселева. — Таким образом, спортсмены получили возможность играть за сборную команду России по бейсболу. Важно отметить, что к моменту получения гражданства, спортсмены уже активно ассимилировались.

Отец Виктора Коула, Виктор Коул — старший родился в Ленинграде, выступал в MLB, играл за сборную Россию во время ее турне по США. Сами спортсмены выступали в чемпионате России по бейсболу: кубинцы за «Русстар», с которым выиграли один из клубных чемпионатов Европы — квалификацию Кубка Федераций, которая прошла в июне 2019 года в Москве. Валиенте Луис Джуниор стал самым ценным игроком чемпионата России 2018 года в составе ГБУ СШОР № 42 Москомспорта, Виктор Коул в составе ГБУ СШОР № 42 Москомспорта занял третье место по итогам чемпионата России 2019 года.

Сборная России за свою историю трижды выступала на чемпионатах мира по бейсболу. Лучший результат — 13-е место в 2001 году. В том же 2001 году россияне завоевали серебро чемионата Европы.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8216331

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