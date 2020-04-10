Пять кубинцев и один американец смогут выступать за сборную России по бейсболу

Шесть иностранных бейсболистов получили российское гражданство, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации бейсбола России Дмитрия Киселева. Среди них — пятеро кубинцев и один американец. В 2019 году на встрече с тогдашним министром спорта РФ кубинец Хуниор Валиенте попросил Минспорт оказать ему поддержку в получении гражданства.

— Пять граждан Кубы — Родригес Теллес Адриан, Валиенте Луис Джуниор, Кастелло Амадор Роди Ясмани, Кастилло Веласкес Давид Алехандро, Солер Инохоса Геидис — и один гражданин США — Виктор Александр Коул Второй — стали гражданами России, — цитирует ТАСС Киселева. — Таким образом, спортсмены получили возможность играть за сборную команду России по бейсболу. Важно отметить, что к моменту получения гражданства, спортсмены уже активно ассимилировались.

Отец Виктора Коула, Виктор Коул — старший родился в Ленинграде, выступал в MLB, играл за сборную Россию во время ее турне по США. Сами спортсмены выступали в чемпионате России по бейсболу: кубинцы за «Русстар», с которым выиграли один из клубных чемпионатов Европы — квалификацию Кубка Федераций, которая прошла в июне 2019 года в Москве. Валиенте Луис Джуниор стал самым ценным игроком чемпионата России 2018 года в составе ГБУ СШОР № 42 Москомспорта, Виктор Коул в составе ГБУ СШОР № 42 Москомспорта занял третье место по итогам чемпионата России 2019 года.

Сборная России за свою историю трижды выступала на чемпионатах мира по бейсболу. Лучший результат — 13-е место в 2001 году. В том же 2001 году россияне завоевали серебро чемионата Европы.