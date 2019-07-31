Массовая драка бейсболистов в США. Видео

Матч регулярного чемпионата МЛБ между "Цинциннати" и "Питтсбургом" закончился массовой дракой игроков, сообщает ESPN.

В девятом иннинге игрок "Редс" Эмир Гарретт не справился с эмоциями и побежал выяснять отношения со скамейкой запасных "Пайрэтс". Все вылилось в общую потасовку. Чтобы успокоить спортсменов, потребовалось несколько минут.

Противостояние "Цинциннати" и "Питтсбурга" считается одним из самых принципиальных в лиге.