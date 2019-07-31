Массовая драка бейсболистов в США. Видео

Матч регулярного чемпионата МЛБ между "Цинциннати" и "Питтсбургом" закончился массовой дракой игроков, сообщает ESPN.
В девятом иннинге игрок "Редс" Эмир Гарретт не справился с эмоциями и побежал выяснять отношения со скамейкой запасных "Пайрэтс". Все вылилось в общую потасовку. Чтобы успокоить спортсменов, потребовалось несколько минут.
Противостояние "Цинциннати" и "Питтсбурга" считается одним из самых принципиальных в лиге.
This happened last night in Cincy.— FOX Sports Ohio (@FOXSportsOH) July 31, 2019
The Reds & Pirates finish their three-game series with some afternoon ⚾️ today. pic.twitter.com/Y89IwNvmBd
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