На катке главной площади России состоялся традиционный, уже 12-й по счету Турнир на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси по русскому хоккею среди детских команд.

...Когда в феврале 2012 года праздник малинового мяча с участием юных спортсменов из 48 регионов России сыграл премьеру у кремлевских стен, это казалось чем-то удивительным и отчасти диковинным. Погонять мячик в знаменательном месте, столь дорогом сердцу каждого россиянина, куда мечтают попасть миллионы туристов, да еще прямо под бой курантов! Не фантастика ли? Но за 10 лет День русского хоккея на ГУМ-Катке, ежегодно организуемый Федерацией хоккея с мячом России для сотен детей, перерос в добрую и чудесную традицию. Спросите мальчишек и девчонок в Хабаровске, Первоуральске, Архангельске ли, куда они мечтают поехать — и неизменно услышите про Кубок Патриарха!

Русский хоккей объединяет

За десятилетие турнир разросся до трех дней, а темп такой, что удивятся даже профессионалы. 15 игр в день — нон-стоп круче мужского Кубка мира! И это у мальчишек и девчонок, уже познавших азы катания на коньках и владения клюшкой. А ведь есть еще те, кто пока только делает первые шаги: для них несколько лет назад «произвольную» программу дополнили хоккеем на валенках.

Справедливости ради, народной русской обуви современная молодежь предпочитает куда более легкую и практичную — на лед выходят в ботинках, кедах, кроссовках... Те, кто уже играл на Красной площади, обматывают обувь пластырем или тканевой изолентой — дабы не скользить. Но и настоящие валенки находятся — на 10-летнем Леше Констандогло из сборной Церковно-приходских школ города Москвы, ежегодном участнике турнира.

В двух возрастных группах — сразу десять команд! Под яркое солнце на ГУМ-Каток они высыпают с криками да улыбками: вместо разминки — «догонялки» с эффектным торможением на льду. Но в играх поперек поля все пропитано спортивным азартом: у младших (10-12 лет) нет равных «Юным Альфовцам», у тех, кто на год-два постарше, выделяются воспитанники гимназии Святителя Василия Великого.

Свою победу одерживают и дебютанты— воспитанники Центра содействия и семейного воспитания «Берег надежды» из Переделкино в форме команды «Княжичи». Хоккейный инвентарь, к слову, мальцам накануне турнира подарил глава мирового и российского хоккея с мячом — член Патриаршей комиссии по спорту Борис Скрынник, не раз подчеркивающий именно социальную значимость этого вида спорта. Без громких слов и прикрас в этом исконно русском виде словно исторически заложена идея национального единения — представителей разных вероисповеданий и конфессий, социальных слоев и возрастов.

Цвет настроения — желтый

Свои дебютанты и в хоккейных баталиях уже на коньках среди девчат 2010-2011 годов рождения. «Ой, смотрите, какой здесь лед идеальный!» — не сдерживают восхищения хоккеистки «Енисея». Начало развития женского хоккея с мячом в Красноярске — наследие Зимней Универсиады-2019, и спустя три года сибирячки покоряют Москву, 18 февраля завоевывая кубок — вот дебют так дебют! В первом же матче подопечные Александра Желтякова и Юрия Третьякова громят иркутянок (3:0) — многолетних законодательниц мод. А затем обыгрывают остальных, не пропуская за 5 матчей ни одного мяча. Трепещи, Иркутск!

У девчонок, само собой, все по настроению: и голы за 25 секунд до финального свистка, и цвет формы. Красногорский «Зоркий» вновь самый заметный — ярко-розовый, но у самих девчат цвет не в приоритете. «Они у меня больше желтый любят, — улыбается наставница Алевтина Бычкова. — Мы на Красной площади в третий раз, но выиграем ли медаль, не знаю. Женский хоккей такой непредсказуемый!».

До медали подмосковной команде усилий 11-летней «звездочки» Леры Илюхиной, увы, не хватает, а «серебро» в итоге разыгрывают сборная Иркутской области и гостьи с берегов Невы. Первые выстраивают такую оборону, что порой шесть полевых не переходят центр поля, но у Всеволожска в рукаве — свои настырные козыри. Главный из которых — «Чуча»: именно такой позывной у Ники Чучиной, лучшей нападающей прошлогоднего турнира. «Беги, красотка!» — где вы еще услышите такое тактическое от тренерского штаба? Капитан приводит команду из Ленинградской области к «серебру», но... «Мы и с «Енисеем» могли побороться, в спорте шанс есть всегда», — резюмирует Ника. Когда в 11 лет — ты самый что ни на есть максималист.

Благословение Патриарха

Помимо медалей у девчонок есть еще задачки — автограф и селфи с Николаем Валуевым. Кажется, экс-чемпиона мира по боксу куда чаще ассоциируют уже с русским хоккеем, а популярность «дяди Коли» у подрастающего поколения широка как в песне — от «Волги» до «Енисея»! Валуев не только не отказывает никому, а сам «вызывает» команды: «Так, где Архангельск? Идите сюда!». «Достается» и юным сыктывкарцам, которым член Исполкома ФХМР обещает приехать в столицу Коми на долгожданный чемпионат мира, который пройдет с 27 марта по 3 апреля 2022 года.

Юных спортсменов нынче так много, что они, кажется, едва помещаются на общее фото! Благословение Святейшего Патриарха, духовно опекающего русский хоккей с 2009 года, шестистам спортсменам передает митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, вместе с президентом FIB и ФХМР Борисом Скрынником торжественно открывший турнир под кремлевскими звездами.

«Турнир Святейшего Патриарха — это памятное событие, которое останется с вами на всю жизнь. Призываю Божье благословение на всех вас, чтобы Господь помог каждому спортсмену в соревнованиях, и исполнились ваши самые сокровенные чаяния», — сказал митрополит.

С мурашками по коже

А на жарком льду — время чудес. Вот ребята из Королева за 45 секунд до конца добывают ничью в игре с ульяновской «Волгой», а затем оставляют без финала архангельский «Водник», сравнивая счет за 20 секунд! В квартете «А» из шести встреч четыре — вничью. Уступать не хочет никто: вот и в другой группе карпинский «Спутник» от финала отделяет всего один мяч, забитый «Енисеем»...

«Для наших мальчишек выйти на лед у стен Кремля — событие жизни! Они спят и видят это целый год. И за такой замечательный турнир огромная благодарность руководству Федерации хоккея с мячом России, — говорит наставник уральцев, заслуженный тренер страны Олег Свешников. — Созванивались вчера с сыном (прим.ред. — Михаилом Свешниковым, 6-кратным чемпионом мира), и он вспоминал, как сам сыграл на Красной площади. Говорит, с мурашками по коже!».

«У меня тоже мурашки бегали, когда впервые вышел на лед ГУМ-Катка в 2008 году и зазвучал гимн России», — вторит 4-кратный чемпион мира Иван Максимов. Он вручает Кубок Патриарха чемпионам — ребятам из «Сибсельмаша», в драматичнейшем финале обыгрывающим фаворитов из «Енисея» (2:1). Крупно уступив красноярцам три недели назад, новосибирцы делают выводы и по-мужски терпят все атакующие порывы соперника в финале: даже оставшись из-за удалений вчетвером. Буллитная серия — как кульминация: ее для Новосибирска выигрывает 11-летний вратарь Ваня Шатилов, спустя мгновения оказывающийся в чемпионской куча-мале.

Ради таких потрясающе искренних эмоций здесь и играют в русский хоккей!