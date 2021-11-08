Юбилейный тридцатый. В России стартовал чемпионат по хоккею с мячом

Вчера в Иркутске, Кемерове, Хабаровске, Красноярске, Кирове, Ульяновске и Сыктывкаре стартовал ХХХ чемпионат России среди клубов Суперлиги

Чемпионат России. 1-й тур

«Байкал-Энергия» (Иркутск) — «Динамо» (Москва) — 2:7

«Кузбасс» (Кемерово) — «Уральский трубник» (Первоуральск) — 10:2

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Ак Барс-Динамо» (Казань) — 14:2

«Енисей» (Красноярск) — «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 12:4

«Волга» (Ульяновск) — «Старт» (Нижний Новгород) — 6:3

«Строитель» (Сыктывкар) — «Мурман» (Мурманск) — 5:4

Первый гол — в Иркутске

Нынешний сезон в отечественном хоккее с мячом начался как никогда рано — уже 1 августа клубы Суперлиги вступили в борьбу за национальный Кубок. А к ноябрю удалось разыграть уже два приза: к старейшему спортивному трофею всей нашей страны добавился самый молодой — Суперкубок. Так что ко дню премьеры юбилейного чемпионата 14 команд подошли с определенным осенним бэкграундом, а для болельщиков по всей стране — от Заполярья до Дальнего Востока, как ни крути, именно чемпионат — главный и самый статусный турнир на российской арене.

И открывался он в Иркутске, куда спустя месяц вернулся обладатель тех самых двух призов — московское «Динамо». Местная «Байкал-Энергия» рванула со стартового свистка, и уже на 3-й минуте защитник Вассерман реализовал угловой, став автором первого гола юбилейного чемпионата. Но к 40-й минуте главный фаворит сезона, в силу разных причин лишенный полноценной ледовой подготовки после Суперкубка, пришел в себя, и Толстихин как нельзя кстати отыгрался в раздевалку — 1:1.

Даже невзирая на голы Миргазова и Бефуса, сибиряки держали нерв: на 73-й минуте Соловьев преуспел на добивании, огорчив блестяще играющего Черных, а в ответной атаке его визави Лапин отразил 12-метровый. Вот он, шанс для энергетиков! Но динамовское хладнокровие и, безусловно, класс решили концовку: за оставшуюся четверть часа счет вырос до нелицеприятных 2:7.

Новые реалии нового сезона

Можно отчасти уповать на то, что «Байкал-Энергии» не хватало энергии болельщиков: увы, из-за антиковидных ограничений двери местной крытой арены оказались для традиционно активной иркутской торсиды запертыми. Без зрителей прошел матч и в Ульяновске, где «Волга» сумела не просто отыграться с 0:2, но и перевернуть матч против «Старта» после перерыва (6:3). А вот сразу в четырех регионах (Хабаровске, Красноярске, Кирове и Сыктывкаре) хоккей вживую в новом сезоне в новых реалиях — только с QR-кодом.

Это, впрочем, не помешало фанатам «Строителя» вовремя заводить команду в домашней схватке с «Мурманом», ставшей, к удивлению многих, самой зрелищной в премьер-туре. 0:2 к 10-й минуте, 2:2 к 20-й и 3:3 к перерыву! Пока в соседнем Кирове оценивали состояние раскисшей от дождя поляны (матч «Родина» — «Водник» в итоге был отменен из-за неготовности хоккейного поля), в Сыктывкаре забивали на любой вкус. Качели перенеслись и на второй тайм, но хозяева забили-таки на гол больше благодаря хет-трику Ничкова (5:4).

Максимально возможные по решению регионального Роспотребнадзора 500 зрителей собрались в Красноярске и Хабаровске, где «Енисей» и «СКА-Нефтяник» поочередно поймали «Сибсельмаш» и «Ак Барс-Динамо» в ловушку блицкрига. Сергей Ломанов открыл счет голам сибиряков, после неудачи в Суперкубке ищущих разные атакующие вариации для защиты чемпионского титула, уже на 29-й (!) секунде, а опытнейший состав казанцев крайне неудачно начал чемпионат на «Востоке», «горя» 0:4 уже к середине первого тайма...

Что ж, впереди четыре полноценных месяца регулярки для борьбы за восемь путевок в серию плей-офф, в финале которой в марте 2022-го и станет известно имя чемпиона России. Поехали!

Команды, занявшие 1-8-е места, начинают борьбу в серии плей-офф с 1/4 финала.

Четвертьфиналы (до двух побед) — 3, 6 и (если потребуется) 7 марта 2022 года.

Полуфиналы (до двух побед) — 10, 13 и (если потребуется) 14 марта 2022 года.

Финал — 19 марта 2022 года.

Борис Скрынник.

Борис Скрынник, президент FIB и ФХМР:

— От имени Федерации хоккея с мячом России поздравляю всех любителей русского хоккея с началом юбилейного 30-го чемпионата страны — руководителей регионов, клубов и региональных федераций, хоккеистов и тренеров, судей и инспекторов, врачей и администраторов, ледоваров и журналистов, сотрудников клубов и федераций. И, конечно же, наших преданных болельщиков!

Нынешний сезон богат на юбилеи: 3 октября был разыгран 30-й Кубок России, а 16 октября — десятый Суперкубок. И надеемся, что, несмотря на перипетии последних месяцев и сложную ситуацию, связанную с пандемией COVID-19, все мы будем иметь возможность следить за любимыми командами и спортсменами, посещать стадионы и наслаждаться игрой в течение сезона. То, что раньше многим казалось хоккейными буднями, — матчи и тренировки — сегодня обрело большую ценность и значимость. Хочется пожелать всем здоровья и яркого чемпионата!