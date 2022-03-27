Женская сборная Швеции в десятый раз выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом
Сборная Швеции обыграла команду Норвегии в финальном матче женского чемпионата мира по хоккею с мячом. Шведки разгромили соперниц со счетом 12:0.
Третье место заняла команда Финляндии, обыгравшая в матче за бронзовые медали американок со счетом 5:2.
1 марта Международная федерация хоккея с мячом (FIB) не допустила сборную России до участия в турнире.
Сборная Швеции стала десятикратным чемпионом мира, в 2014 году мировое первенство выиграла российская команда. Десять раз в финале играли россиянки и шведки.
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