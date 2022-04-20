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Сегодня, 16:05

Суперкубок России по хоккею с мячом будет разыгран 22 октября

Иван Шитик
Корреспондент
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Матч за Суперкубок России по хоккею с мячом пройдет 22 октября. Такое решение было принято на заседании исполкома Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), информирует ТАСС.

В матче за трофей встретятся победитель национального первенства московское «Динамо» и обладатель Кубка России, который определится в сентябре.

Место проведения игры за Суперкубок будет определено позднее на конкурсной основе.

Источник: https://tass.ru/sport/14425575
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