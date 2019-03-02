Завершен регулярный чемпионат суперлиги, определились все пары плей-офф

Завершился регулярный чемпионат российской суперлиги. Действующий чемпион России "СКА-Нефтяник" выиграл 26 матчей из 28, а очки потерял только в двух играх с московским "Динамо" - 4:4, 6:8.

В 1/4 финала сыграют "СКА-Нефтяник" - "Кузбасс", "Динамо" - "Динамо-Казань", "Енисей" - "Уральский Трубник", "Байкал-Энергия" - "Водник".

Игры четвертьфинала пройдут 5, 8 и, при необходимости, 9 марта. Хозяева второго и третьего матча указаны в парах первыми.

Чемпионат России

Суперлига

Регулярный чемпионат

"Мурман" (Мурманск) - "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 2:10 (0:7)

"Динамо-Казань" (Казань) - "Енисей" (Красноярск) - 5:5 (0:3)

"Динамо" (Москва) - "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 4:5 (2:2)

"Кузбасс" (Кемерово) - "Строитель" (Сыктывкар) - 13:4 (7:2)

"Сибсельмаш" (Новосибирск) - "Зоркий" (Красногорск) - 14:8 (8:3)

"Уральский Трубник" (Первоуральск) - "Водник" (Архангельск) - 6:3 (3:3)

"Старт" (Нижний Новгород) - "Волга" (Ульяновская область) - 9:7 (4:5)