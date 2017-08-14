"Водник" может отказаться от участия в Кубке мира из-за финансовых проблем

Начальник "Водника" Дмитрий Минин подчеркнул, что команда может пропустить Кубок мира по хоккею с мячом, который пройдет в Швеции, по финансовым причинам. Ранее сообщалось, что взнос за участие, включающий аккредитацию для 25 членов клуба, составляет 35 тысяч шведских крон (около 3600 евро).

19 июля руководство регионального центра развития спорта "Водник" подписало и направило в офис турнира заявочные письма с просьбой прислать регламент Кубка мира, условия участия и форму заявки. 8 августа "Водник" получил ответ из Международной федерации хоккея с мячом (FIB), согласно которому команды - участницы Кубка мира должны оплатить дополнительный стартовый взнос, обозначенный FIB, в размере 20 тысяч долларов.

- Много лет четыре лучшие команды чемпионата участвовали без финансовых взносов, но в этом году было принято решение, что только три лучшие команды примут участие без финансовых затрат, а остальные будут платить стартовые взносы, - приводит ТАСС слова Минина. - Будем рассматривать и другие турниры в Швеции, поэтому не исключено, что мы можем поехать и на другой турнир взамен Кубка мира в связи с этими изменениями. Думаю, что решение примем на следующей неделе.

Мы получили ответ от федерации, что появился новый взнос и в очередной раз изменились условия. Нам нужно посоветоваться с тренерским штабом. Мы бы очень хотели участвовать в этом турнире - это хороший опыт и для команды, и сам турнир представляет огромный интерес. Но нужно понимать, что это очень серьезные изменения в условиях.

Кубок мира будет разыгран в шведском Сандвикене с 12 по 15 октября. "Водник" выигрывал турнир дважды - в 2003 и 2004 годах.