«Динамо» победило «Мурман» и одержало девятую победу подряд на старте сезона
21:10
Московское «Динамо» победило «Мурман» в матче суперлиги по хоккею с мячом. Бело-голубые победили со счетом 6:3.
Москвичи одержали девятую победу подряд на старте сезоны.
Бенди
Суперлига
Первый этап
Динамо (Москва) — Мурман (Мурманск) — 6:3
Енисей (Красноярск) — Байкал-Энергия (Иркутск) — 10:5
Уральский Трубник (Первоуральск) — СКА-Нефтяник (Хабаровск) — 4:4
Волга (Ульяновск) — Кузбасс (Кемерово) — 5:6
Родина (Киров) — Строитель (Сыктывкар) — 2:7
Ак Барс-Динамо (Казань) — Водник (Архангельск) — 3:4
Старт (Нижегородская область) — Сибсельмаш (Новосибирск) — 4:3
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