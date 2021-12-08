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«Динамо» победило «Мурман» и одержало девятую победу подряд на старте сезона

21:10
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Московское «Динамо» победило «Мурман» в матче суперлиги по хоккею с мячом. Бело-голубые победили со счетом 6:3.

Москвичи одержали девятую победу подряд на старте сезоны.

Бенди

Суперлига

Первый этап

Динамо (Москва) — Мурман (Мурманск) — 6:3

Енисей (Красноярск) — Байкал-Энергия (Иркутск) — 10:5

Уральский Трубник (Первоуральск) — СКА-Нефтяник (Хабаровск) — 4:4

Волга (Ульяновск) — Кузбасс (Кемерово) — 5:6

Родина (Киров) — Строитель (Сыктывкар) — 2:7

Ак Барс-Динамо (Казань) — Водник (Архангельск) — 3:4

Старт (Нижегородская область) — Сибсельмаш (Новосибирск) — 4:3

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Иван Шитик все материалы автора
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