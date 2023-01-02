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Скрынник заявил, что отношение к России в хоккее с мячом будет зависеть от общего положения в мире

Алина Савинова
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Бывший президент Международной федерации хоккея с мячом (FIB) Борис Скрынник оценил дальнейшие перспективы участия россиян в международных турнирах.

«В международном плане все будет зависеть от общепринятых решений, индивидуальное тут ничего не проскочит, какими бы ни были отношения. Американская федерация специально прислала бумаги с благодарностью, финны при всех сказали, что не будут участвовать в фальсификации, наговора на нашу федерацию и лично на меня. Вроде все друзья, но их давят. Кто-то в открытую нас поддерживал, и я просил выборный комитет FIB сказать, в чем вина наша, моя, но там прячутся от ответов.

Это общая обстановка в мире. Хотя за все эти годы наши страна и федерация пользовались уважением и популярностью, но, видимо, есть какое-то мощное давление. От русского хоккея мы ждем, что если хоккей, то только русский. Мы свое дело делаем", — приводит ТАСС слова Скрынника.

22 декабря стало известно о том, что FIB не допустила сборную России по бенди до участия в чемпионате мира 2023 года.

Источник: https://tass.ru/sport/16734471
Борис Скрынник
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