«СКА-Нефтяник» забил 18 голов в ворота «Волги»
«СКА-Нефтяник» разгромил «Волгу» в матче чемпионата России по хоккею с мячом. Команда из Хабаровска выиграла со счетом 18:4.
Бенди
Суперлига
Первый этап
СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Волга (Ульяновск) — 18:4 (9:1)
9 января.
Байкал-Энергия (Иркутск) — Старт (Нижегородская область) — 8:3 (6:0)
9 января.
Сибсельмаш (Новосибирск) — Енисей (Красноярск) — 1:4 (1:2)
9 января.
Уральский Трубник (Первоуральск) — Кузбасс (Кемерово) — 1:3 (1:0)
9 января.
Мурман (Мурманск) — Родина (Киров) — 6:3 (2:1)
9 января.
Ак Барс-Динамо (Казань) — Динамо (Москва) — 0:8 (0:3)
9 января.
Кировец (Уфа) — Водник (Архангельск) — 0:5 (0:1)
9 января.
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