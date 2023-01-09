«СКА-Нефтяник» забил 18 голов в ворота «Волги»

«СКА-Нефтяник» разгромил «Волгу» в матче чемпионата России по хоккею с мячом. Команда из Хабаровска выиграла со счетом 18:4.

Бенди

Суперлига

Первый этап

СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Волга (Ульяновск) — 18:4 (9:1)

9 января.

Байкал-Энергия (Иркутск) — Старт (Нижегородская область) — 8:3 (6:0)

9 января.

Сибсельмаш (Новосибирск) — Енисей (Красноярск) — 1:4 (1:2)

9 января.

Уральский Трубник (Первоуральск) — Кузбасс (Кемерово) — 1:3 (1:0)

9 января.

Мурман (Мурманск) — Родина (Киров) — 6:3 (2:1)

9 января.

Ак Барс-Динамо (Казань) — Динамо (Москва) — 0:8 (0:3)

9 января.

Кировец (Уфа) — Водник (Архангельск) — 0:5 (0:1)

9 января.