«СКА-Нефтяник» вышел в полуфинал Кубка мира

«СКА-Нефтяник» всухую победил АИК в 1/4 финала Кубка мира — 6:0. Хабаровчане одержали четвертую победу на турнире подряд и вышли в полуфинал. Первым полуфиналистом стал шведский «Болльнес», который взял верх над «Уральским трубником» (2:1).

Еще два полуфиналиста определятся в матчах «Вилла-Линчепинг» — «Сандвикен» и «Динамо» — «Енисей».

Кубок мира среди клубов

1/4 финала

«СКА-Нефтяник» (Россия) — «АИК» (Швеция) — 6:0 (2:0)